Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев не заботится о жизни своего народа. Об этом 19 января написал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова Кулебы с призывом США понять, что его страна не просит Вашингтон присылать военных для участия в конфликте.

Министр иностранных дел Украины отметил, что так американцы «сохраняют жизни своих солдат», что является «лучшим предложением на рынке» для США.

«Министр иностранных дел Украины признает, что его режим практически не заботится о жизни своего народа. «Вы сможете защитить свой самый важный ресурс — своих солдат» (это означает, что мы позволим нашим погибнуть в массовом порядке). Просто дайте нам деньги и оружие, лучшее предложение «на рынке», — написал Боуз в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 15 января, Кулеба заявил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие.

11 января украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Риге, проведенной во время его визита в Латвию, пожаловался, что пенсионеры Украины могут погибнуть, если Запад прекратит оказывать финансовую помощь.

Губернатор Флориды Рон Десантис 4 января обвинил президента США Джо Байдена в неспособности назвать американским гражданам конечную цель поддержки Киева. По его словам, приоритетами для Соединенных Штатов являются защита собственной границы и Китай, в то время как эту реальность Белый дом попросту игнорирует, отправляя «ужасно много денег» украинской стороне.

20 декабря военный историк Юрий Кнутов рассказал «Известиям», что украинские военные не осознают, что на сегодняшний день они уже стали заложниками политики, которую проводит киевский режим.

Тогда же американская газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские военные признают, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Издание отмечает, что киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление ВСУ устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному.

До этого, 19 декабря, бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал ВСУ привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. При этом Зеленский в тот же день рассказал о предложении военных призвать в армию еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.