Синоптики пообещали москвичам гололедицу и до –6 градусов 20 января

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –6 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в субботу, 20 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –6…–4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –17.

В Московской области прогнозируют от –9 до –4 градусов, ночью похолодает до –20, местами до –25.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 747–752 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 20 января сообщил, что в столице на выходных ожидается облачная погода, но с частыми прояснениями, а температура будет комфортной.

19 января Вильфанд предупредил, что, хотя на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.

В этот же день Гидрометцентр сообщил, что «желтый» уровень погодной опасности, который ранее был объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, продлен до вечера субботы.