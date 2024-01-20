В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в Махачкале
Пожарные ликвидировали открытое горение в Махачкале. Об этом 20 января сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
«В 01:45 ликвидация открытого горения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Житель дома, где произошло возгорание, поделился в беседе с «Известиями», что очень переживает.
О пожаре в Махачкале стало известно накануне вечером. Отмечалось, что в 23:09 огнеборцы локализовали пожар. Спасатели эвакуировали 65 человек.
По данным МЧС России, пожар охватил крыши двух пятиэтажек на площади 500 кв. м. Пострадавших нет.