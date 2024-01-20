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В NASA назвали причину провала миссии лунного модуля Peregrine

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Фото: Global Look Press/Isaac Watson/Nasa
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Некорректная работа клапана подачи гелия стала причиной отключения основных двигателей лунного модуля Peregrine, что привело к досрочному завершению его экспедиции. Об этом 19 января заявил сотрудник отдела научных миссий Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэл Кернс.

«Один из финальных шагов подготовки двигателей к работе — это открытие заслонки для подачи гелия к топливу и окислителю. Клапан между гелием и окислителем сработал некорректно и совершил выброс гелия в окислитель», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кернс подчеркнул, что всё произошло очень быстро: примерно через минуту давление в части, где находится окислитель, превысило запас прочности бака. Предположительно, он треснул, что привело к потере топлива.

При этом Кернс отметил, что, несмотря на неудачу миссии Peregrine, планы по запуску к Луне посадочного модуля Griffin американской компании Astrobotic не изменились. По его словам, запуск модуля запланирован на ноябрь. К этому времени специалисты рассчитывают полностью разобраться в проблемах, которые привели к провалу миссии Peregrine, и принять меры для их предотвращения при запуске Griffin.

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Ранее, 15 января, компания Astrobotic Technology сообщила, что лунная миссия не удалась из-за утечки топлива. Специалисты пытались решить проблему, но им это не удалось, хотя потеря топлива, как указывается, замедлилась.

В тот же день издание «Украинская правда» написало, что американский лунный модуль Peregrine после неудавшейся миссии возвращается на Землю, на его борту находится флаг Украины.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 января. Внутри нее находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой есть отправка праха людей в космос. В них поместили волосы трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Изначально предполагалось, что аппарат, оснащенный пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны.

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