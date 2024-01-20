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США уличили в желании продолжить конфликт на Украине

Конгрессвумен Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но в Вашингтоне отчаянно стремятся получить новое финансирование для продолжения украинского конфликта. Об этом 19 января заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на $60 млрд. Это глупо», — написала она в соцсети Х (бывш. Twitter).

Как отметила Грин, сторонники выделения новых денег Киеву доказывают, что украинский конфликт является «войной Америки».

«Больше никаких денег для Украины! Позвольте им сделать мир», — призвала конгрессвумен.

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Ранее в этот день колумнист Джош Рогин в статье для The Washington Post написал, что перспективы принятия компромиссного соглашения по Украине и миграционной политике палатой представителей конгресса США в этом месяце близки к нулю, а «в ближайшие месяцы еще меньше».

18 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что США одобрят выделение очередного пакета помощи Киеву «в любой день», как только конгрессмены договорятся о решении вопроса на южной границе страны.

В тот же день американский президент Джо Байден заявил, что вопрос выделения дальнейшей помощи Украине от США упирается в меньшинство в конгрессе. По его словам, за помощь Киеву выступает «большинство республиканцев».

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%. В свою очередь лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели национальной безопасности, включающие в себя помощь Украине.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил в беседе с «Известиями», что военная помощь Украине со стороны США продолжится, однако будет сокращена. Отмечается, что поддержка продлится, даже если не будут достигнуты договоренности внутри американского истеблишмента.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон пока не готовит новых пакетов военной помощи Украине из-за отсутствия на это бюджетных средств.

В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом предпримет попытку добиться выделения американским конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у конгресса США все-таки получится одобрить новый пакет помощи Украине, даже несмотря на имеющиеся разногласия.

О приостановке поставок Киеву американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств Кирби объявил 11 января.

3 января он отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли вооружение и техника.

До этого, 6 декабря, республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд. В обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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