На Украине объявили воздушную тревогу в Киевской области
В Киевской области на Украине объявили воздушную тревогу. Об этом 19 января сообщили на официальном ресурсе по оповещению населения.
Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат также в Кировоградской и Черкасской областях.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Накануне, 18 января, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины.
17 января взpывы прогремели в городе Сумы, в Днепре, а также в Херсоне.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.