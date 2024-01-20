Пожар в Махачкале охватил крыши двух пятиэтажек на площади 500 кв. м
Пожар в Махачкале охватил крыши двух пятиэтажек на площади 500 кв. м. Об этом 20 января сообщили в МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло в результате замыкания линии электропередачи. Огонь охватил кровлю пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Героев Дагестана.
«По прибытии пожарных расчетов было установлено, что огнем охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 кв. м. Чуть позже обнаружен второй очаг пожара на кровле соседнего дома. <…> Пострадавших нет. Площадь пожара — около 500 кв. м», — говорится в сообщении.
На месте работают 78 человек и 21 единица пожарно-спасательной техники.
О пожаре в Махачкале 19 января сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. Отмечается, что в 23:09 огнеборцы локализовали пожар. Спасатели эвакуировали 65 человек.