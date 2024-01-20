Экс-премьеру Молдавии грозит семь лет тюрьмы за отмывание денег
Экс-премьеру Молдавии Владимиру Филату грозит до семи лет тюрьмы за отмывание государственных денег. Об этом в пятницу, 19 января, сообщило молдавское издание Ziarul de Gardă.
«Обвинение также потребовало взыскать с Филата 12,8 млн леев (около $722 тыс.) в счет погашения суммы отмытых денег», — указывается в материале.
По информации издания, сам Филат утверждает, что в возбужденном деле не хватает доказательств и прокурор должен был снять с него обвинения.
В 2016 году Филата приговорили к девяти годам заключения за участие в так называемой краже века — выводе из госбюджета страны миллиарда долларов, 20% от валового внутреннего продукта Молдавии. В начале декабря 2020 года молдавский экс-премьер был досрочно освобожден.