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Экс-премьеру Молдавии грозит семь лет тюрьмы за отмывание денег

Ziarul de Gardă: экс-премьеру Молдавии грозит до семи лет тюрьмы
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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Экс-премьеру Молдавии Владимиру Филату грозит до семи лет тюрьмы за отмывание государственных денег. Об этом в пятницу, 19 января, сообщило молдавское издание Ziarul de Gardă.

«Обвинение также потребовало взыскать с Филата 12,8 млн леев (около $722 тыс.) в счет погашения суммы отмытых денег», — указывается в материале.

По информации издания, сам Филат утверждает, что в возбужденном деле не хватает доказательств и прокурор должен был снять с него обвинения.

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В 2016 году Филата приговорили к девяти годам заключения за участие в так называемой краже века — выводе из госбюджета страны миллиарда долларов, 20% от валового внутреннего продукта Молдавии. В начале декабря 2020 года молдавский экс-премьер был досрочно освобожден.

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