Легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе в США
В США легкомоторный самолет, вылетевший из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, совершил жесткую посадку на одном из шоссе штата Вирджиния. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил телеканал CNN.
«Самолет авиакомпании Southern Airways Express рейса 246 совершил жесткую посадку на шоссе 606 в Вирджинии после вылета из международного аэропорта Даллеса», — указывается в материале.
Кроме того, уточняется, что в результате случившегося никто из пассажиров, летевших данным авиарейсом, не пострадал.
19 января сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747-8 совершил посадку с горящим двигателем в США. Воздушное судно авиакомпании Atlas Air вылетело из аэропорта Майами в Пуэрто-Рико. Через 50 минут самолет вернулся обратно, пролетев в общей сложности 96 км.