Москвичам спрогнозировали солнечную и мягкую погоду в выходные

В Москве на выходных ожидается облачная погода, но с частыми прояснениями, а температура будет комфортной. Такой прогноз в ходе беседы с ТАСС 20 января сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по его словам, в ночь на субботу ожидается температура от –10 до –12 градусов, днем — от –4 до –7. Давление нормализуется уже днем, достигнув отметки 747 мм ртутного столба. В воскресенье оно составит 759 мм. Температура воздуха при этом опустится до отметки в –15…–17 градусов, а днем составит –10...–12 градусов.

«Выходные в Москве будут, я бы сказал, по-зимнему замечательные. Погода будет облачная, но с частыми прояснениями, поэтому солнце будет часто появляться. Температура, несмотря на отрицательные значения, будет комфортной, а погода — мягкой», — пояснил специалист.

Он также добавил, что жесткий мороз не будет ощущаться и получится насладиться зимним досугом за счет сухого воздуха, отсутствия осадков и штилевого ветра.

19 января Вильфанд предупредил, что хоть на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.

В этот же день Гидрометцентр сообщил, что «желтый» уровень погодной опасности, который ранее был объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, продлен до вечера субботы.