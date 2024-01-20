Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 19 января предупредил о возможной «операции под чужим флагом» со стороны НАТО в ближайшие месяцы. Таким образом он отреагировал на заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией.

«И повторяет (Бауэр. — Ред.) это так часто, что становится подозрительно… «Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!» Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на всё!» — написал Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день лидер французской партии «Патриоты» призвал Францию выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России.

18 января председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Комментируя заявление Бауэра, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» сказал, что США хотят «вбить клин» между Европой и Россией.

17 января зарубежные СМИ сообщили, что НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. По информации испанского издания ABC, маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера 14 января сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню. Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

15 января директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.