Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО и кассетными боеприпасами
Мир
Боррель исключил отправку кораблей ЕС в Красное море для боевых задач
Мир
NYT узнала о поддержке Трампа популярным республиканцем Скоттом
Мир
В Словакии указали на отсутствие компенсации за переданные Украине МиГ-29
Мир
Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели
Мир
Politico сообщила о подготовке фон дер Ляйен ко второму сроку во главе ЕК
Мир
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Экономика
Внешний долг РФ сократился на $57 млрд за год
Мир
Во Франции заявили о возможности проведения операции НАТО под чужим флагом
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке
Мир
США и Великобритания вновь нанесли удары по хуситам в Йемене
Мир
Францию призвали выйти из НАТО из-за провокаций против России
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии

Во Франции заявили о возможности проведения операции НАТО под чужим флагом

Французский политик Филиппо: НАТО может провести операцию под чужим флагом
0
Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 19 января предупредил о возможной «операции под чужим флагом» со стороны НАТО в ближайшие месяцы. Таким образом он отреагировал на заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией.

«И повторяет (Бауэр. — Ред.) это так часто, что становится подозрительно… «Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!» Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на всё!» — написал Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
«Известия» узнали о новых возможностях ВМФ противодействовать силам альянса

Ранее в этот день лидер французской партии «Патриоты» призвал Францию выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России.

18 января председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Комментируя заявление Бауэра, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» сказал, что США хотят «вбить клин» между Европой и Россией.

17 января зарубежные СМИ сообщили, что НАТО хочет мобилизовать около 90 тыс. солдат для участия в крупных учениях по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. По информации испанского издания ABC, маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера 14 января сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню. Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

15 января директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024