Пожар в Челябинске на рынке ликвидирован
Пожар на вещевом рынке в Челябинске ликвидирован. Об этом 19 января сообщили в МЧС России.
«В Челябинске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день в Челябинске загорелись торговые павильоны возле торгово-развлекательного комплекса «Европа – Азия». Пожар охватил металлокаркасные павильоны. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовало около 100 человек.
Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара на территории рынка.
По словам хозяев торговых точек на вещевом рынке в Челябинске, пожар нанес им большой ущерб. Благодаря тому что возгорание началось после закрытия рынка, покупателей внутри уже не было, пожар обошелся без пострадавших.