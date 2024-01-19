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ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила ракету-перехватчик в направлении подозрительной воздушной цели на севере страны. Об этом 19 января сообщила армейская пресс-служба после срабатывания сирен в городе Хайфа.

«Вслед за сиренами, прозвучавшими в городе Хайфа на севере Израиля, в направлении подозрительной воздушной цели была запущена ракета-перехватчик. Сирены прозвучали в результате запуска ракеты-перехватчика», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что к настоящему моменту «инцидент исчерпан».

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Ранее в этот день газета The Times of Israel написала, что ЦАХАЛ уничтожила крупное ракетное и оружейное производство палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что это произошло после достижения войсками Израиля «самой южной точки своего наземного наступления» в Газе.

18 января президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. По его словам, радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Также премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

При этом палестинское информационное агентство WAFA 18 января сообщило, что с начала обострения ближневосточного конфликта число погибших в секторе Газа достигло 24,5 тыс.

В тот же день ЦАХАЛ сообщила об уничтожении за сутки 60 бойцов ХАМАС. На севере сектора Газа войска ЦАХАЛ ликвидировали двух вооруженных бойцов палестинского движения, планировавших устроить засаду. Также был нанесен ряд воздушных ударов по целям, представлявшим угрозу войскам Армии обороны Израиля.

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы, и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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