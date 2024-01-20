Министерство обороны России в субботу, 20 января, сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве сообщили, что старший сержант Вадим Завялов, командир боевой машины пехоты, выполняя боевую задачу по организации обороны на подступах к населенному пункту, освобожденному от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), смог вовремя обеспечить выход российской боевой машины из-под удара противника на запасные позиции и нанести ответный огонь по наступающим украинским бойцам.

В результате одного из залпов ВСУ боевая машина старшего сержанта Завялова получила повреждения и потеряла ход. Несмотря на это, рискуя собственной жизнью, он выбрался из нее и быстро отремонтировал военную технику. Затем, заняв новую позицию, Завялов успешно ликвидировал живую силу ВСУ.

Кроме того, МО РФ отметило заслуги капитана медицинской службы Баира Маточкина, который в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял задачу по обороне взятого в ходе боев с противником важного стратегического объекта.

Во время попытки штурма ВСУ позиций военных ВС РФ часть выпущенных противником снарядов попала в медицинский пункт, где Маточкин оказывал медицинскую помощь раненым российским солдатам.

Не обращая внимания на беспрерывный обстрел ВСУ, Маточкин рискнул своей жизнью, лично вынес пострадавших боевых товарищей из-под огня противника и переместил их в безопасное место.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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