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Байден подписал закон о финансировании ведомств США до начала марта

Байден подписал закон о финансировании, позволивший избежать шатдауна в США
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Американский президент Джо Байден подписал утвержденную ранее обеими палатами конгресса законодательную инициативу о финансировании ведомств США до начала марта. Об этом 19 января сообщил Белый дом.

Отмечается, что подписанный закон обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год, который начался 1 октября 2023 года. Инициатива предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других — до 8 марта.

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Накануне палата представителей конгресса США утвердила инициативу, предусматривающую продление финансирования ряда структур федерального правительства страны. В поддержку проголосовали 314 законодателей, против выступили 108. В тот же день сенат конгресса США одобрил инициативу, предусматривающую продление финансирования ряда структур федерального правительства до начала марта.

17 января законопроект по продлению финансирования правительственных структур США прошел процедурное голосование в сенате конгресса. В результате часть из них будет финансироваться до 1 марта, а другие — до 8 марта.

13 января план временного продления финансирования работы правительства США был согласован лидерами конгресса. При этом финансирование, как и в прошлый раз, остается в рамках двух временных интервалов: один из них закончится 1 марта, а другой продолжит действовать до 8 марта.

В тот же день Белый дом уведомил ряд ведомств о подготовке к возможной приостановке деятельности правительства. По данным агентства Bloomberg, причиной шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) может стать разделение мнений в конгрессе по поводу соглашения о расходах.

7 января спикер Майк Джонсон сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Однако Байден заверил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании.

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг 5 января заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. 3 января об этом также говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна 17 ноября. Согласно закону, финансирование направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.

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