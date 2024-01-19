Две девушки погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Две девушки погибли в ДТП в Краснодарском крае. Об этом 19 января сообщает региональная Госавтоинспекция.
Отмечается, что столкновение двух автомобилей Lada Kalina произошло на 10-м км автотрассы Армавир – Успенское – Невинномысск. По данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель одной из машин при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения в разрешенном для этого месте, где столкнулся с ехавшей навстречу другой Lada Kalina, за рулем которой находился 19-летний автомобилист.
Пострадавших водителей автомобилей доставили в медучреждение Армавира с разными повреждениями.
Ранее сообщалось, что семь ДТП произошло на трассе М-7 «Волга» в Татарстане утром 19 января. Всего повреждения получили 20 автомобилей. Один человек пострадал, его госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.