США и Украина терпят неизбежное поражение в конфликте. Об этом в пятницу, 19 января, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для издания The American Conservative.

«Кажется несомненным, что российские войска будут продвигаться вперед до Днепра и дальше <…> Украина не имеет возможности остановить продвижение российских военных», — указал он.

При этом, как подчеркнул Макгрегор, Вашингтон продолжает упорно настаивать на стягивании сил НАТО к границам России.

Кроме того, по его мнению, продолжающаяся поддержка американских властей Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ведет американский народ по опасному пути», что в результате может привести Соединенные Штаты к финансовому краху в 2024 году.

Ранее в этот же день американский чиновник в эфире телеканала CNN заявил, что ситуация на Украине стала тупиковой, так как денег на дальнейшее финансирование Киева у США нет.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.