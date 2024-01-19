На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений

Украинское правительство решило выделить 17,5 млрд гривен (около $464 млн) на создание оборонительных сооружений. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений», — написал он.

Как указал Шмыгаль, данные средства будут распределены по местным профильным ведомствам и государственным администрациям.

18 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят оборонительные сооружения и постепенно переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра. При этом, по словам губернатора, российские военные всё равно продолжат успешное выполнение боевых задач на данной местности.

До этого, 16 января, Шмыгаль сообщил, что украинское правительство выделило 792 млн гривен (около $21 млн) на укрепление обороноспособности страны. По словам Шмыгаля, указанные средства будут распределены по военным подразделениям украинской армии.

14 января командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. Он добавил, что качество приходящей живой силы оставляет желать лучшего.

Ранее, 6 января, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что дефицит бюджета министерства обороны Украины на 2024 год составляет 36%, или 430 млрд гривен (более $11,3 млрд).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.