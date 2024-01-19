Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Авангард» обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Мир
Боррель исключил отправку кораблей ЕС в Красное море для боевых задач
Мир
Шольц подчеркнул важность развития военной промышленности Германии
Мир
Еврокомиссар заявил о поставке Евросоюзом к весне 1 млн снарядов Украине
Общество
8 тыс. энергообъектов ввели в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры
Общество
Очевидец рассказал о моменте поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье
Мир
Politico сообщила о подготовке фон дер Ляйен ко второму сроку во главе ЕК
Мир
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Экономика
Внешний долг РФ сократился на $57 млрд за год
Общество
Уголовное дело возбудили после инцидента на горнолыжном курорте в Дмитрове
Общество
Хозяева точек на рынке в Челябинске рассказали о последствиях пожара
Мир
США и Великобритания вновь нанесли удары по хуситам в Йемене
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Наука и техника
В JAXA сообщили о проблеме с генерацией солнечной энергии у модуля SLIM
Мир
В Йемене тысячи людей вышли на улицы с лозунгом «Америка — мать терроризма»
Сюжет:

На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений

Шмыгаль: власти Украины выделили около $464 млн на оборонительные сооружения
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское правительство решило выделить 17,5 млрд гривен (около $464 млн) на создание оборонительных сооружений. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений», — написал он.

Как указал Шмыгаль, данные средства будут распределены по местным профильным ведомствам и государственным администрациям.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

18 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят оборонительные сооружения и постепенно переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра. При этом, по словам губернатора, российские военные всё равно продолжат успешное выполнение боевых задач на данной местности.

До этого, 16 января, Шмыгаль сообщил, что украинское правительство выделило 792 млн гривен (около $21 млн) на укрепление обороноспособности страны. По словам Шмыгаля, указанные средства будут распределены по военным подразделениям украинской армии.

14 января командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. Он добавил, что качество приходящей живой силы оставляет желать лучшего.

Ранее, 6 января, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что дефицит бюджета министерства обороны Украины на 2024 год составляет 36%, или 430 млрд гривен (более $11,3 млрд).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024