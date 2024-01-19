В Йемене тысячи людей вышли на улицы с лозунгом «Америка — мать терроризма»

В городах Йемена тысячи людей вышли на демонстрацию в знак поддержки Палестины и осуждения атак США и Великобритании. Об этом 19 января сообщил хуситский телеканал Al Masirah.

«В столице Сане прошел массовый марш миллионов в знак солидарности с палестинским народом и в поддержку народа Газы, а также в знак неприятия американо-британского соглашения», — передают журналисты.

Как сообщается, митинги прошли под лозунгом «Америка — мать терроризма». Йеменцы считают, что своими поступками на международной арене власти США «ищут разрушения своей родине».

В заявлении, опубликованном участниками маршей, пишет издание, содержится призыв к правительствам мира и свободным народам выступить против «абсурдной американской политики, которая практикует и возглавляет глобальный терроризм».

Также митинги прошли в Ходейде, по которой вечером пятницы 19 января США и Великобританией были нанесены два удара.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые суда — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.