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В ВСУ признали участие США в разработке гибридной системы ПВО

В ВСУ признали, что гибридная система ПВО Украины была разработана в США
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Фото: соцсети
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В разработке украинских гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО) принимали участие США. Об этом 19 января заявил официальный представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Американские и украинские специалисты смогли, как раньше шутили, скрестить советское с американским», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Речь идет о старых системах и американских ракетах AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые могут работать с этих советских платформ, уточнил Игнат.

Однако он отметил, что данные системы не способны сбивать объекты на дальних расстояниях. Они могут «прикрывать» объекты инфраструктуры в радиусе примерно 15 км.

Чиновник также добавил, что в настоящее время на Украине идет модернизация переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для мобильных огневых групп. ЗРК хотят оснастить тепловизионным оборудованием, чтобы «увеличить показатель ущерба».

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Ранее в этот день военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» усомнился в эффективности гибридной системы ПВО Украины. Он указал, что это система предыдущего поколения и она не рассчитана на современные российские ракеты, особенно гиперзвуковые.

До этого, 16 января, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения. По словам министра, речь идет об использовании системы проекта FrankenSAM.

Немецкий журнал Focus 6 января указал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем своей ПВО. Как указало издание, Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для поражения ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Ранее, 28 октября, The New York Times узнала о попытках Киева создать импровизированные системы ПВО. Тогда в издании отметили отчаяние Киева, которое подтолкнуло украинские власти просить у США экспериментировать с созданием «чудовищного гибрида системы вооружений», имеющихся на Украине, и передового западного вооружения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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