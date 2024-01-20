В соцсетях назвали самый популярный город РФ по посещениям в новогодние праздники

Наибольшее число пользователей соцсети «Одноклассники» (ОК) посетили Москву за новогодние праздники — с 30 декабря по 8 января. С результатами исследования ознакомились «Известия» 20 января.

После столицы по числу упоминаний на страницах и в сервисе «Увлечения» идет город Сочи. На третьем месте располагаются различные города Золотого кольца России.

Представители ОК отметили, что в топ-10 направлений также вошли Санкт-Петербург, Иркутск, куда жители страны приезжали или прилетали в основном для отдыха на Байкале. Популярностью у россиян также пользовался Дагестан, города и регионы Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Курилы), Алтай, Кольский полуостров (Мурманск, Териберка) и Тюменская область (Тюмень, Тобольск).

Соцсеть «Одноклассники» проанализировала, что пользователи предпочитали не только культурную программу и прогулку по достопримечательностям, но и активных отдых, например горнолыжный спорт.

Отмечается, что было изучено более 100 тыс. публикаций. В ОК учитывали контент только тех пользователей, которые включили геолокацию в настройках и в период исследования уехали из города, где они проживают постоянно, что можно указать в настройках профиля.

Ранее, 10 января, «Известия» ознакомились с результатами исследования страховой компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru о наиболее популярных новогодних направлениях среди россиян. В их число вошли Египет (25%), регионы РФ (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%). Также среди российских направлений лидирует Санкт-Петербург. В топ-3 направлений также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны.