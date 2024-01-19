Официальные лица США и Запада, знакомые с разведывательными данными, считают, что конфликт на Украине продлится еще от двух до пяти лет. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает CNN.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты намереваются добиться выделения средств на помощь Украине до президентских выборов в стране, так как в случае победы осенью 2024 года бывшего американского лидера Дональда Трампа помощь будет заблокирована, в том числе уже одобренная.

Представители американской разведки не уверены, что в краткосрочной перспективе сокращение финансирования США окажет какое-либо влияние на Украину на поле боя. Но в долгосрочной перспективе отсутствие помощи Вашингтона может позволить Москве «восстановить силы», добавил один из источников.

Другой чиновник из США предположил, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением своих сил в ожидании еще большего количества боевых действий в 2025 году.

«Вот почему продолжение поддержки Запада так важно, поскольку в следующем году будет сделано всё, что решит, как будут развиваться события в 2025 году и, возможно, в последующий период», — объяснил он.

Бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» 4 января заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.