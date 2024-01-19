Хозяева точек на рынке в Челябинске рассказали о последствиях пожара

Пожар на вещевом рынке в Челябинске нанес большой ущерб хозяевам торговых точек. Об этом они рассказали 19 января.

«У меня больше 2 млн [рублей ущерба]. Потушить не могут. Мои кроссовки, всё сгорело! У меня три точки», — рассказал один из продавцов.

Другая женщина призналась, что успела взять только личные вещи, а о судьбе своих товаров ничего больше не знает.

Благодаря тому, что возгорание началось после закрытия рынка, покупателей внутри уже не было, пожар обошелся без пострадавших.

19 января загорелись торговые павильоны возле торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европа – Азия». Пожар охватил металлокаркасные павильоны.

В 20:42 (18:42 мск) было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовало около 100 человек.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара на территории рынка. Проверку проведет прокуратура Калининского района Челябинска. В ходе мероприятия будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.