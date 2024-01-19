Захарова назвала токсичной реакцию США на позицию РФ по контролю над вооружением

Вашингтон демонстрирует токсичную реакцию на позицию России по контролю над вооружениями и подходу в области международной безопасности. Об этом 19 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на критическую оценку со стороны специального помощника президента США, старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Праная Вадди.

«Не видим смысла углубляться в подробный разбор очередной порции пропагандистского злословия в адрес нашей страны. Отметим лишь, что подобная токсичная реакция Вашингтона вновь подтверждает нашу правоту в твердости отстаивания интересов России», — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

Она отметила, что накануне министр иностранных дел Сергей Лавров дал комментарий по поводу возобновления диалога с США по стратегической стабильности.

«Если кратко суммировать суть сделанных заявлений, то она заключается в следующем: в условиях ведомой Вашингтоном тотальной гибридной войны против России в целях нанесения нашей стране «стратегического поражения» ни о каком конструктивном разговоре с США по вопросам контроля над вооружениями не может быть и речи», — сообщила Захарова.

По ее словам, всерьез рассматривать такую возможность можно будет только при условии отказа Вашингтона от враждебного курса, направленного на подрыв национальной безопасности России, и в случае проявления американской стороной готовности уважать коренные интересы РФ.

Ранее, 22 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона. Замминистра подчеркнул, что отношения РФ и США находятся на «околонулевом» уровне, но он не исключает, что Штаты пойдут дальше.

21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Европейскому союзу (ЕС) пора перестать валять дурака в ожидании крушения России. Он отметил, что Москва не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран. Путин подчеркнул, что если другие страны хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, то «надо это делать, мы же их не отталкиваем».