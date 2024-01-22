Россияне рассказали о способах борьбы с аллергией на холод

Среди жителей северных широт России достаточно распространена аллергия на холод. Ей может быть подвержен каждый третий, а причин возникновения аллергической реакции может быть несколько. Результатами социологического исследования необычной аллергии поделились с «Известиями» аналитики «СБЕР ЕАПТЕКА» и медиахолдинга Rambler&Co 22 января.

Из 27 460 опрошенных, 40% знают о существовании аллергии на холод. Из тех, кто знает о ней, 30% переживают ее несколько раз за осенне-зимний период. Каждый пятый (21%) — раз в год, 14% — раз в несколько лет, 27% – каждый раз при переохлаждении. Только 8% не переносили аллергию ни разу.

«32% связывают такую реакцию организма с низким иммунитетом, но лишь 9% планируют укреплять его для профилактики», — говорится в результатах опроса.

По данным внутреннего исследования «СБЕР ЕАПТЕКИ», спрос на витаминно-минеральные комплексы и БАДы с витаминами C, D, E и B показывает устойчивый рост в 2023 году к 2022 году почти на 30% в количестве упаковок. А среднемесячный прирост в 2023 году составил более 6%.

Каждый пятый россиянин (20%) в качестве причин возникновения холодовой аллергии также отметил зиму как главный катализатор недомогания, 11% полагают, что причина в бытовых аллергенах. Также 2% выразили мнение, что причина заболевания в уличных реагентах. 35% респондентов не знают, почему она возникает.

Практически половина опрошенных (49%) не знают, как можно предупредить возникновение аллергической реакции на холод. 22% утверждают, что самое главное — тепло одеваться, а 12% уверены в решающем влиянии сбалансированного питания и физической активности. Почти каждый десятый (9%) считает, что при появлении аллергии необходимо посетить врача для комплексной иммунотерапии. А кремом для рук спасаются 8% участников опроса.

Также эксперты подчеркивают, что аллергия на холод не так безобидна, как кажется, и может привести к серьезным последствиям. Зуд, кашель и сыпь ощущали при холодовой аллергии 23% опрошенных. 18% отмечали у себя крапивницу. Об опасном для жизни отеке Квинке сообщил 1%. 58% никогда подобного не испытывали.

Однако самостоятельно выявить у себя аллергию на холод непросто, утверждают специалисты. 46% россиян признались, что не смогут отличить зимнюю аллергию от простуды и ОРВИ. 33% отметили зуд и сыпь как основные отличительные признаки аллергической реакции на холод, 21% назвали отсутствие температуры при аллергии главным фактором распознавания и отличия от простуды.

Опрос проводился среди жителей всей России с 1 по 15 января 2024 года. Из 27 460 респондентов 51% составили мужчины, а 49% — женщины.

Ранее, 6 января, источник «Известий» сообщил о смерти ребенка, предварительно, из-за острой аллергической реакции на холод. Прибывшие на место медики спасти его не смогли. Точную причину смерти позже установят медэксперты.

Месяцем ранее, 7 декабря, врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сергей Быков рассказал «Известиям», что представляет собой аллергия на мороз и по каким симптомам ее можно заподозрить.