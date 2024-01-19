Мэру Волжского объявили предостережение из-за сокращения трамвайных рейсов

Прокуратура города Волжский (Волгоградская область) объявила предостережение главе горокруга в связи с планируемым сокращением трамвайных рейсов. Об этом надзорное ведомство сообщает в пятницу, 19 января.

«Учитывая возможное нарушение прав жителей г. Волжского на надлежащее транспортное обслуживание сегодня главе городского округа — город Волжский Волгоградской области прокуратурой объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», с 5 февраля 2024 года в Волжском планируется сокращение дневных трамвайных рейсов, а на маршруте № 1 намерены оставить вовсе один рейс в сутки — вечерний. Причиной такого решения перевозчик называет крупную задолженность предприятия по налогам и сборам.