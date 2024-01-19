Подрядчика на строительство ливневки по улице Шаронова определили в Омске

В Омске определили подрядчика, который займется строительством новой ливневой канализации на реконструируемой улице Шаронова. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на городскую мэрию.

Работами займется компания «Арт РемСтрой», ставшая единственной участницей торгов. Стоимость контракта с ней составит 100,3 млн рублей.

По словам замдиректора департамента строительства Михаила Сизова, новая ливневка должна появиться на протяжении всей дороги по улице Шаронова, а это более 1 км. Подрядчику предстоит разработать необходимую документацию и выполнить работы до 31 июля 2024 года.

Уточняется, что реконструкция ливневки является частью проекта обновления улицы Шаронова, предусматривающего также расширение проезжей части до четырех полос, обустройство велодорожки и тротуаров. Проект реконструкции улицы был разработан ООО «Автодорпроект», документация уже прошла госэкспертизу.