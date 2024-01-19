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Курс доллара понизился на 85 копеек по итогам торгов 19 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Курс доллара по итогам торгов на Московской бирже 19 января опустился до 88,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Падение составило 85 копеек. За неделю снижение достигло 21 копейки.

Курс евро опустился до 96,19 рубля, упав на 43 копейки за день и на 91 копейку по итогам недели.

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Накануне, 18 января, финансовый аналитик Артем Звездин рассказал «Известиям», что курс российской валюты может окрепнуть до 83–85 рублей за доллар к концу января. Он уточнил, что на рынке создается дисбаланс предложения, что и укрепляет национальную валюту.

Ранее, 10 января, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале текущего года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.

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