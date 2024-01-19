СМИ назвали стоимость строительства «линии обороны» на границе РФ и Эстонии

Строительство линии обороны вдоль границы с Россией будет стоить Эстонии €60 млн. Об этом 19 января сообщило эстонское издание Postimees.

По данным газеты, в Эстонии будут возведены 600 бункеров на границе с Россией и Белоруссией. Большинство из них будут построены в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны. Часть убежищ будут расположены в районе Чудского озера.

Ранее в этот день министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали возведение общей оборонительной зоны вдоль границ с Белоруссией и Россией. Как заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, строительство такой линии обороны — тщательно продуманный проект, необходимый для защиты от военной угрозы со стороны России.

Также в этот день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе пресс-конференции в Швеции сообщил, что не считает Россию угрозой своему государству. Он сказал, что «финны спят спокойно», так как подготовлены к различным сценариям, и другим странам Запада стоит тоже к ним подготовиться.

До этого, 15 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО. Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию сдерживания России по аналогии с холодной войной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild о подготовке Германии к якобы столкновению НАТО и России «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.