На рынке в Челябинске ликвидировали открытое горение
Открытое горение на рынке в Челябинске ликвидировано. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.
«В 20:42 (18:42 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовало около 100 человек.
Ранее в этот день загорелись торговые павильоны возле торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европа – Азия». Пожар охватил металлокаркасные павильоны.
Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара на территории рынка. Проверку проведет прокуратура Калининского района Челябинска. В ходе мероприятия будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.