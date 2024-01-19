Реконструкцию спорткомплекса «Прикамье» в Перми завершат в начале весны

В Перми в марте 2024 года планируют завершить реконструкцию спорткомплекса «Прикамье». Об этом глава города Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале.

Сейчас подрядчик завершает монтаж блоков, сантехники и пожарной системы в административно-бытовом помещении. На ледовой арене между тем подходит к концу чистовая отделка, также на завершающей стадии находятся электромонтажные работы. Как уточняет ИА «Ура.ру», после этого начнется заливка ледового поля.

«Сдать объект планируем в марте этого года. После реконструкции спорткомплекса у жителей появится крытая ледовая арена, которую можно использовать круглый год, а не только зимой», — отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в Томске в 2024 году планируют разработать проект строительства центра самбо. На эти цели предусмотрено 13,4 млн рублей.