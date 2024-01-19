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Пакистан принял решение о прекращении эскалации напряженности с Ираном

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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
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Кабинет министров Пакистана принял решение о прекращении эскалации напряженности с Ираном и одобрил шаг по восстановлению дипломатических отношений. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила телекомпания Geo TV.

Во время телефонного разговора министр иностранных дел Пакистана Джалиль Аббас Джилани сказал своему иранскому коллеге Хосейну Амиру-Абдоллахиану, что страна не заинтересована в конфликте и не желает его.

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16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе радикальной группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Позднее, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». Погибли 10 человек.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном, а также усиливающееся противостояние с США на Ближнем Востоке являются производными конфликта в секторе Газа.

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