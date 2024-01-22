Деловое приложение: что умеет Huawei MateBook D16 2024 года

В России поступил в продажу ноутбук Huawei MateBook D16 версии 2024 года. Цена на гаджет у ведущих ритейлеров на момент публикации составляет от 50 тыс. рублей за младшую версию и 130 тыс. рублей за самый «навороченный» вариант. О том, что получает покупатель за эти деньги и для каких задач можно использовать ноутбук, читайте в материале «Известий».

Позиционирование, комплект поставки и дизайн

Компания позиционирует устройство как высокопроизводительный гаджет, подходящий для решения различных офисных задач (например, работы с цифрами, большими объемами данных, документами, программами для редактирования фото или видео), Целевая аудитория — офисные работники, менеджеры, работники финансового спектра, студенты. То есть те пользователи, которые больше не хотят быть привязанными к определенному месту, а хотят получить от лэптопа как можно большую производительность вне зависимости от того, где они находятся.

Как и в случае с другими ноутбуками Huawei, лэптоп поставляется в обычной картонной коробке без каких-либо изысков. В компании справедливо считают, что упаковка — это не самое главное в гаджете, поскольку в большинстве случаев после вскрытия она все равно оказывается в мусорке. В комплектацию входят сам ноутбук, инструкции и блок питания на 65 Вт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Модель выполнена в строгом дизайне. Все поверхности металлические, на правой боковой грани находится порт USB 2.0, на левой — USB-C и USB 3.2, а также разъем HDMI версии 1.4 и гнездо под наушники.

Немного расстраивает тот факт, что разъем USB-C всего один и он отдан под блок питания (к тому же, сам провод намертво к нему припаян и использовать его где-то еще не выйдет). Поэтому если пользователь работает с включенным в розетку ноутбуком, то подключить туда высокоскоростной диск или флэшку невозможно. С другой стороны, поскольку время автономной работы составляет почти сутки, то этот недостаток становится не таким значимым.

Как и его предшественник, «тестирование на MacBook» Huawei Matebook D16 не проходит. Открыть гаджет одной рукой, к сожалению, не получится. Несмотря на то, что крышка фиксируется достаточно жестко, при раскрытии лэптопа приходится придерживать его.

Производительность в программах и играх

В редакцию «Известий» приехала самая производительная версия ноутбука, стоимость которой в рознице планируется около 130 тыс. рублей. За эти деньги пользователь получает процессор Intel Core i9 13900H c 16 Гб памяти DDR4 и быстрым SSD-накопителем на 1 Тб. Последний разделен следующим образом — 200 Гб отведено под Windows и другой софт, и 733 ГБ под все остальное.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если ноутбук приобретается для того, чтобы набирать на нем тексты, работать с большим массивом цифр, создавать презентации, работать с видео и фотографии — то производительности для этих задач у него хватает с лихвой. Например, корреспондент «Известий» запустил загрузку игры в Steam, и три видео в разрешении 4K. Нагрузка на ЦП при этом составляла около 10%, а количество потребляемой оперативной памяти — 53%. При этом никаких зависаний и подтормаживаний не наблюдалось.

Однако поскольку используется встроенный графический адаптер на процессоре Intel, ждать от лэптопа высокой производительности в самых современных играх не стоит. А вот если брать игру, сажем, 2022 года, то производительность будет на весьма приличном уровне. Например, в разрешении 1920 на 1200 пикселей на низких настройках графики компьютер выдает в среднем от 30 до 40 кадров в секунду.

Экран, клавиатура и камера

В Huawei MateBook D16 установлен шестнадцатидюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Такое большое пространство комфортно как для просмотра фильмов и игр, так и для работы — например, можно легко развернуть два открытых в Microsoft Word текста — слева и справа.

Рамки по краям экрана достаточно тонкие, тем не менее в верней части производитель уместил веб-камеру с разрешением HD. Она способна следить за пользователем, центрировать картинку. Кроме того, для видеозвонков присутствует функция усиления голоса и шумоподавления — это удобно, если, например видеозвонок осуществляется из кафе или с улицы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Экран поддерживает все современные технологии для сохранения зрения пользователя. Например, он оснащен стандартом TUV — эта сертификация означает, что продукция безопасна для глаз человека. Кроме того, присутствуют и анти-ШИМ технологии, которые устраняют мерцание.

Впрочем, при разрешении в 300 нит экран лэптопа показался слегка тускловатым. Особенно это проявляется в темных сценах, где при включенном офисном свете приходится напрягать глаза, чтобы разглядеть мелкие детали в игре или фильмах. Например, в игре Hogwarts Legacy при установленном режиме «ночь» детали замка и окрестностей оказались слегка «замыленными» и нечеткими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Клавиатура в Huawei MateBook D16 имеет ход клавиш всего 1,5 мм. Она практически бесшумная, поэтому раздражать тех, кто сидит рядом, владелец лэптопа точно не будет. Большой плюс — наличие полноценного цифрового блока, поэтому набивая цифры пользователь точно не собьется.

К тачпаду нет никаких претензий. Все нажатия ноутбук отрабатывает четко, не «путает» правую и левую клавиши мыши. Кроме того, есть поддержка мультижестового ввода. Датчик отпечатков пальцев находится в правом вернем углу в виде отдельной кнопки. Он срабатывает четко — поэтому с большой долей вероятности, когда пользователь настроит его один раз, то в дальнейшим с ним никаких проблем не будет.

Время работы от аккумулятора

Лэптоп оснащен встроенным программным обеспечением Huawei PC Manager. Эта утилита позволяет выбрать два режима работы. Первый — «производительность», в нем ПК настраивается таким образом, что заряд аккумулятора расходуется по максимуму, но повышается частота работы процессора и других систем. Если пользователь хочет, чтобы рендеринг видео или другая высокопроизводительная задача выполнилась быстро, и при этом готов пожертвовать временем работы лэптопа, то рекомендуется выбирать именно его.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Другой режим — «баланс» — слегка «приглушает» мощность компьютера, но при этом девайс дольше «живет» от одного заряда аккумулятора. В этом режиме ноутбук работает порядка 10 часов.

Стоит отметить и быструю зарядку от комплектного блока питания емкостью 65 Вт. Например, благодаря функции быстрой зарядки всего за 35 минут можно пополнить емкость аккумулятора на 50%. Этого вполне хватит на четыре-пять часов работы с текстом или серфинга в интернете. Полностью зарядить устройство можно за 1 час 40 минут.

Работа в экосистеме Huawei

Если у владельца D16 есть другие гаджеты фирмы (например, наушники, смартфон или часы), то они подключатся к лэптопу автоматически. Для этого на экране отображается специальное меню для быстрого сопряжения.

Кроме того, владельцам устройств Huawei не понадобится дополнительный блок питания для других гаджетов — все их можно зарядить с помощью блока питания ноутбука.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отдельный плюс — возможность беспроводного подключения к монитору того же производителя. Устройства сопрягаются друг с другом по технологии Huawei Cast+. На монитор можно вывести как отдельное изображение, например видео или текстовый документ, так и полностью весь контент, отображаемый на ноутбуке.

Стоит ли покупать ноутбук Huawei MateBook D16 2024

Обновление ноутбука Huawei Matebook D16 получилось отличным. По сравнению со своим предшественником, устройство стало легче и производительнее. Оно позволяет владельцу решать абсолютно любые задачи — начиная от просмотра фильмов в интернете и набора текстов, до работы с «тяжелым» программным обеспечением — обработкой видео, а также играми. Из «минусов» необходимо отметить яркость экрана, все-таки 300 нит по нынешнем временам недостаточно. В остальном это отличный гаджет, которого хватит как минимум на несколько лет.