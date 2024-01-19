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8 тыс. энергообъектов ввели в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Органы прокуратуры провели проверку исполнения законодательства РФ в области газификации и газоснабжения. Об этом 19 января «Известиям» рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

По его данным, после прокурорского вмешательства в эксплуатацию было введено 8 тыс. энергообъектов, создание которых предусматривалось региональными программами. Это позволило организовать подачу газа в 11 тыс. жилых домов в 26 субъектах Российской Федерации.

Также по требованиям прокуроров обеспечена постановка на учет свыше 5,1 тыс. бесхозяйных коммуникаций, из которых на 2 тыс. уже зарегистрировано право публичной собственности.

«По предложению Генпрокуратуры России правительством запущен механизм бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков, на которых располагаются котельные образовательных и медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил Иванов.

По инициативе надзорного ведомства Минэнерго РФ начало корректировку дорожной карты по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации. Изменения направлены на создание возможностей получения услуг по принципу «одного окна» в МФЦ и через портал единого оператора газификации.

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26 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания в 2024 году намерена направить в программы газификации и догазификации регионов России рекордные 270 млрд рублей. По его словам, в 2023 году «Газпром» газифицировал более 400 населенных пунктов, а также построил 2,9 тыс. км магистральных газопроводов. Уровень газификации при этом по всей стране на 1 января 2024 года составил 89% из 100% технически возможной.

Минэнерго 14 декабря сообщило о бессрочном характере программы догазификации, запущенной в 2021 году по поручению президента России. По данным пресс-службы министерства, в 2022 году программа была распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение медучреждений и образовательных объектов.

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