Столичным компаниям одобрили гранты на 370 млн рублей на пилотирование инноваций
С апреля 2022 года, когда была запущена программа грантов на тестирование инноваций, правительство Москвы одобрило заявки на общую сумму 370 млн рублей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
За счет полученных средств стартапы, тестирующие свои разработки на городских площадках, могут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, адаптацию площадки под испытания, пусконаладочные работы, техобслуживание.
«Тестирование продукта в реальных условиях — важнейший этап развития любой инновации. Только в 2023 году столичные разработчики получили 114 грантов на пилотирование своих решений. Объем финансовой поддержки составил почти 200 млн рублей», — рассказала Сергунина.
Например, грант в 2 млн рублей получили авторы платформы для создания цифрового двойника мероприятия. В нем можно общаться, выступать, посещать экскурсии. Для подключения потребуется смартфон или компьютер. Проект демонстрировался в рамках Московского урбанистического форума.
Еще одна технология, получившая грант, ежедневно анализирует состояние окружающей среды в Парке Горького. Система собирает с датчиков информацию о влажности, температуре воздуха, атмосферном давлении, скорости ветра. Искусственный интеллект на основе этих данных разрабатывает долговременный прогноз.
На территории парка искусств «Музеон» летом провели испытания навигационной системы с технологией дополненной реальности. Она помогает пользователям ориентироваться на выставках или в торговых центрах, строить маршруты и узнавать информацию об объектах вокруг.