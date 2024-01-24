В Москве рассказали о развитии международного сотрудничества в сфере туризма
Представители столичной туристической индустрии в 2023 году заключили около 2,5 тыс. международных контрактов — втрое больше, чем годом ранее, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
«В рамках бизнес-миссий туристический потенциал Москвы презентовали в 14 городах мира. В их числе — китайские Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, индийские Мумбаи и Калькутта, малайзийский Куала-Лумпур. Впервые отраслевые компании города вышли на рынки Бахрейна, Катара и Ирана», — отметила Сергунина.
Также в прошлом году представители столичной туротрасли приняли участие в 15 международных отраслевых выставках и провели ознакомительные туры по Москве для делегаций из Китая, ОАЭ, Индии и Саудовской Аравии. Зарубежных гостей познакомили с инфраструктурой и достопримечательностями города, а также рассказали о межрегиональных путешествиях по России, например, о проекте «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири».
Всего в 2023 году состоялось 9 тыс. деловых переговоров с участием представителей гостиниц, туроператоров, агентств и профильных ведомств. Это на 50% больше по сравнению с 2022 годом.
«При подготовке презентаций учитывались особенности каждого региона и портрет местного туриста. Например, коллег из Индонезии и Малайзии знакомили с программой празднования Нового года в Москве. В странах Ближнего Востока акцент делался, в частности, на отелях высокого класса и на разнообразии столичных брендов дизайнерской одежды. Отдельно обсуждались вопросы, касающиеся авиасообщения и визовой политики», — подчеркнула Сергунина.