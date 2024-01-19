Эксперт усомнился, что школьнице оторвало кисти из-за взрыва зарядки

Эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов усомнился, что причиной взрыва в одной из квартир в Иркутской области, в результате которого 14-летней девочке оторвало кисти рук, мог стать телефон или зарядное устройство. Свое мнение на этот счет он высказал 19 января в разговоре с «Известиями».

Ранее в этот день сообщалось, что в Иркутской области 14-летней девочке оторвало кисти рук взрывом во время игры на телефоне. В ходе проверки специалисты выяснили, что, предварительно, взрыв произошел рядом с розеткой. В результате случившегося также была повреждена кухня, выбиты стекла.

При этом, как писали некоторые Telegram-каналы, девочка пострадала в результате взрыва зарядного устройства.

«Разрушения зависят от объема взорвавшегося устройства. Например, если взорвался телевизор, от него большие разрушения. Блок зарядки, как правило, умещается на ладони ребенка. Если внутри нет атомного заряда, то каких-то чудовищных, катастрофических последствий от взрыва этого устройства ожидать не стоит. Тем более в нем по большому счету нечему взрываться», — заявил Кузнецов.

Как отметил эксперт, зарядное устройство — это, если говорить упрощенно, так называемый понижающий трансформатор. То есть оно преобразует переменный электрический ток в 220 вольт в ток 12 вольт, от которого заряжаются электронные устройства.

«Поэтому разговоры о том, что взорвался телефон, взорвалось зарядное устройство и сгорело полдома, кажутся мне преувеличенными», — подчеркнул Кузнецов.

В конце ноября из-за взрыва кофемолки пострадал несовершеннолетний житель города Балей. По данным «Известий», его госпитализировали с множественными ранениями груди, паха, живота, лица и рук. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось. Отец мальчика рассказал, что кофемолка мгновенно сдетонировала прямо в руках сына.