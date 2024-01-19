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В Перми из-за снегопада временно закрывался аэропорт Большое Савино
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В Перми из-за снегопада временно закрывался аэропорт Большое Савино

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Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
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Сильный снегопад привел к временному закрытию аэропорта Большое Савино в Перми. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

«Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления», — говорится в публикации.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в районе пермского аэропорта наблюдается сильный боковой ветер. На вылет задержали рейс 7R 844 Пермь – Нарьян-Мар. Он должен был отправиться в 18:00 по местному времени (16:00 мск). Рейс S7 5039 из Новосибирска не смог совершить посадку в Перми и направился в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Позже погодные условия стабилизировались, аэропорт начал работать в штатном режиме.

«Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино. Рейсы обслуживаются по расписанию, указанному на онлайн-табло», — рассказали в воздушной гавани.

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Ранее, 17 января, сообщалось, что в аэропорту Казани задержано 16 рейсов из-за сильного ветра и метели. В пресс-службе воздушной гавани Казани рассказали, что в ночь на 17 января из-за метеоусловий (порывы ветра до 20 м/с, видимость — менее 2 тыс. м) не удалось осуществить посадку некоторых самолетов в аэропорту.

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