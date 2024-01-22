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За чем следить инвестору на этой неделе

Какие компании отчитаются о результатах прошлого года и что ждать от рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На фондовый рынок продолжает влиять высокое значение ключевой ставки и привлекательные доходности по вкладам, сообщили аналитики «Цифра брокер». В то же время ожидания отчетностей и дивидендов за прошлый год могут подстегивать спрос на отдельные акции, отметила CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Во вторник, 23 января, состоится внеочередное собрание акционеров (ВОСА) «Детского мира», участники которого примут решение о ликвидации акционерного общества, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Ценные бумаги могут отрицательно отреагировать на это решение.

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В среду розничная торговая компания X5 Group раскроет операционные результаты за четыре квартала и 12 месяцев 2023 года, что может повлиять на стоимость ее акций, рассказали аналитики «Цифра брокер». Помимо того, 24 января состоится годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Ozon Holdings, на котором будет избран новый совет директоров компании.

24 января сеть магазинов Fix Price поделится операционными результатами за четыре квартала и 12 месяцев 2023 года, сообщила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. 25 января станет последним днем для покупки акций компании с целью получения дивидендов в размере 9,84 рублей за бумагу.

Помимо того, в пятницу магазин одежды Henderson впервые поделится годовыми операционными результатами в статусе публичной компании, отметили в General Invest.

Также на этой неделе ожидаются решения по денежно-кредитной политике от Банка Японии и Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), добавил экономист Константин Церазов. В обоих случаях предполагается сохранение ключевой ставки на тех же уровнях, однако комментарии представителей регуляторов могут оказать влияние на финансовые рынки, включая цены на нефть и другое сырье.

Российский регулятор может выпустить обзор о развитии банковского сектора РФ в декабре — это событие способно повлиять на стоимость ценных бумаг кредитных организаций, добавили в аналитическом управлении ФГ «Финам».

Инфографика

На этой неделе в России начинается налоговый период, что окажет поддержку российской валюте, благодаря чему она может торговаться вблизи уровня 87–88 за доллар, считает Юлия Хандошко из Mind Money.

В то же время в период 16–18 января Банк России ежедневно продавал валюту на 16,5–16,7 млрд рублей по поручению Минфина, однако в итоге эти операции не оказали серьезной поддержки нацвалюте, отметил Константин Церазов. Этот фактор может сыграть в пользу ослабления рубля — его курс к доллару рискует перейти за 90, к евро — за 98, к юаню — уйти выше 12,4.

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться ниже 3200 пунктов, поскольку этот уровень будет непросто преодолеть без поддержки каких-либо положительных драйверов, заключили в General Invest.

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