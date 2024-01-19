В США указали на «близкие к нулю» шансы согласования помощи Украине в конгрессе

Перспективы принятия компромиссного соглашения по Украине и миграционной политике палатой представителей конгресса США «в этом месяце близки к нулю, а в ближайшие месяцы еще меньше». Таким мнением 19 января поделился колумнист Джош Рогин в своей статье для The Washington Post.

В возглавляемой республиканцами палате представителей всё зависит от ее спикера Майка Джонсона, который подчиняется экс-президенту США Дональду Трампу. При этом становится всё более очевидным, что у Джонсона «нет ни реального плана, ни политического стимула для достижения компромисса ни по одному из вопросов», говорится в материале.

По мнению колумниста, установление «экстремистских стандартов» для иммиграционной реформы было частью плана сторонников Трампа по уничтожению помощи Украине. «Они цинично рассчитали, что результат будет слишком сложным и противоречивым, чтобы его реализовать», — пишет журналист.

Несмотря на то что лидер большинства в американском сенате Чарльз Шумер заявил журналистам после двухчасового заседания в Белом доме, что он «как никогда оптимистичен» в отношении достижения соглашения по сделке, он не учел того, что республиканцы и союзники Трампа уже работают над тем, чтобы уничтожить сделку до того, как она примет отчетливую форму.

Об этой тенденции, по мнение Рогина, свидетельствуют «неоднозначные заявления» Джонсона. В частности, в среду днем он назвал встречу в Белом доме «продуктивной» и заявил, что был достигнут «определенный консенсус» относительно сделки. Однако несколько часов спустя в эфире телеканала Fox News он заявил, что находится в тесном контакте с Трампом, который активно выступает против любого компромисса.

Республиканцы, поддерживающие помощь Украине, также опасаются, что сторонникам Джонсона удастся отсрочить ее. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол предупредил, что «Джонсон может порезать предложение сената и отправить его обратно по частям, или же он может прислать совершенно другой законопроект палаты представителей».

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд. Они в обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.