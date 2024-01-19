Эрдоган заявил о потере доверия к Западу из-за ситуации в Газе

Доверия к западным странам, которые не предприняли какие-либо шаги для предотвращения кризиса в секторе Газа, больше нет. Об этом в пятницу, 19 января, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии передачи новых военных кораблей ВМС Турции.

«Честно говоря, западные страны и международные институты безопасности, провалившие испытание в вопросе сектора Газа, больше не пользуются никаким доверием. <…> Структуры, ответственные за обеспечение глобальной безопасности, так же как в Ираке, Боснии, Сирии и Сомали, потерпели фиаско», — передает его слова телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер обратил внимание, что Запад не видел убитых детей, младенцев и женщин и не предпринял попытки предотвратить жестокость. По его словам, те, кто закрывает глаза на массовые убийства, предпринимаемые Израилем, столкнутся с разрушительными последствиями.

«Они (западные государства. — Ред.) были довольны просто наблюдением за варварством сегодняшнего фюрера [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и его пропитанной кровью командой, которое равнозначно геноциду, против палестинского народа», — подчеркнул Эрдоган.

Президент отметил, что Турция прилагает усилия для прекращения различных конфликтов. Он напомнил о стамбульских переговорах в марте 2022 года по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее, 13 января, Нетаньяху указал, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. После этого, 4 января, в Госдепе США заявили об отказе считать действия Израиля в Газе геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.