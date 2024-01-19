В Оренбуржье суд вынес приговор трем участникам нападения на инкассаторов

Оренбургский областной суд вынес решение по уголовному делу о нападении на инкассаторскую машину «Почты России», в результате которого был убит один из инкассаторов и похищено 17,8 млн рублей. Об этом региональная прокуратура сообщает в день оглашения приговора, 19 января.

Разбойное нападение произошло утром 7 октября 2022 года на улице Станиславского в городе Орске. Нападавшие похитили более 17,8 млн рублей, а также два пистолета, принадлежащих инкассаторам. Сотрудники «Почты России» организовали преследование, завязалась перестрелка. Один из инкассаторов получил огнестрельное ранение в живот, от которого скончался в этот же день в больнице.

Как выяснило следствие, нападавшие действовали по наводке, которую дала начальница почтового отделения. Познакомил женщину с одним из грабителей ее 64-летний родственник, который тоже сыграл свою роль в преступлении. После нападения он предоставил беглецам личный автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, пишет ИА «Урал56.Ру».

«Приговором суда 49-летний мужчина и 35-летняя женщина, занимавшая ранее должность начальника почтового отделения № 32 УФПС Оренбургской области АО «Почта России» г. Орска, осуждены по ч. 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия»)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина также признан виновным по пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и двум эпизодам, предусмотренным пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»). Он приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Женщина же, согласно приговору суда, проведет в колонии общего режима семь лет, уточняет РИА «Оренбуржье». Ее родственник, предоставивший автомобиль, осужден на полтора года строгого режима по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»).

В день нападения в распоряжении «Известий» появилась запись с камер наблюдения, которые зафиксировали побег преступников с сумкой с деньгами.