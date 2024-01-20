В Москве стартовал творческий конкурс для подростков и молодежи

В Москве открыт прием заявок на общегородской юношеский конкурс «Творчество как профессия» для москвичей в возрасте от 11 до 20 лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, конкурс проводится в рамках одноименного проекта по профориентации молодежи. Его цель — познакомить подростков с профессиональными возможностями в сфере культуры и искусства. Для этого на площадках объединений культурных центров города организованы кружки по 15 творческих направлениям, в том числе литературе, музыке, дизайну, изобразительному искусству, музейному делу.

«Участники проекта „Творчество как профессия“ уже узнали, какие специальности существуют в креативных индустриях и какие для них нужны навыки. Теперь в рамках конкурса они, их сверстники и студенты могут подготовить видеоролик или дизайн-проект, рассказ или статью, фотографию, рисунок или даже концепцию культурного мероприятия. Имена победителей станут известны весной», — рассказала Наталья Сергунина.

Конкурс «Творчество как профессия» проводится в трех возрастных категория — «Старт» (11-14 лет), «Дебют» (15-16 лет) и «Премьера» (абитуриенты, студенты младших курсов колледжей и вузов до 20 лет). В конкурсе четыре творческие категории — «Текст», «Визуальное искусство», «Видео» и «Менеджмент в креативных индустриях». Все желающие смогут пройти онлайн-курс, состоящий из 15 видеоуроков. С их помощью можно изучить основы проектной деятельности и планирования, техники критического мышления, мотивации и работы с личными ресурсами, практики работы в команде и презентации идей. Есть и диагностический экспресс-тест — он поможет определиться тем, кто еще не выбрал тему проекта.

Прием работ на сайте конкурса продлится до 17 марта. Далее заявки рассмотрит экспертная комиссия. На финальном этапе в апреле участников ждет очная презентация и награждение: им вручат дипломы и памятные подарки.