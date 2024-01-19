Эксперт назвал США главным бенефициаром ограничений судоходства в Суэцком канале

Ограничения судоходства через Суэцкий канал из-за ситуации в Красном море выгодно США, инициировавшим силовую операцию с йеменскими хуситами в Красном море. Об этом 19 января рассказал «Известиям» заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн.

«Этот процесс очень выгоден прежде всего его инициатору — США, у них поставки их нефтепродуктов, их сжиженного газа идут напрямую без Суэцкого канала. Кому-кому, а ущерб США будет минимальным», — сказал эксперт.

По его словам, наибольшие издержки от перекрытия морских коммуникаций понесут Китай, Индия и европейские страны из-за увеличения логистических издержек, возрастания стоимости транспортировки товаров в Европу, вызванных перенаправлением морских перевозок вокруг Африки.

«Этот процесс был просчитан на американских платформах искусственного интеллекта как компьютерная модель», — сказал экономист.

Он отметил, что в любой ситуации, вызывающей панику на рынках, США выигрывают от того, что все «бросаются под защиту доллара», как валюты-убежища, что ведет к укреплению американской валюты.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что конфликт йеменских хуситов и западной коалиции в Красном море может спровоцировать рост цен на продукты в Европе и остановить замедление глобальной продовольственной инфляции. Журналисты подчеркивают, что нынешняя ситуация пугает экспортеров — например, в Италии опасаются, что киви и цитрусовые испортятся в пути, китайский имбирь подорожает, а некоторые грузы африканского кофе будут задерживаться.

18 января сообщалось, что коммерческое судоходство через Суэцкий канал упало до минимального уровня с 2021 года, когда его заблокировало судно Ever Given. Среднее количество судов в день сократилось до 49 единиц, отмечает «Газета.Ru».

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые судна — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».