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CNN назвал ситуацию на Украине тупиковой

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Ситуация на Украине стала тупиковой, так как денег на дальнейшее финансирование Киева у США нет. Таким мнением 19 января поделился американский чиновник в беседе телеканалом CNN.

«Подчеркивая нынешнюю тупиковую ситуацию, чиновники Пентагона с прошлого месяца не провели ни одного заседания, чтобы решить, что послать Украине из запасов оружия министерства обороны — потому что денег на финансирование пакетов помощи не осталось», — рассказал чиновник.

Но при этом некоторые чиновники и законодатели стали более агрессивно продвигать новый пакет помощи Украине на фоне успехов кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В случае победы Трампа на выборах президента в 2024 году он значительно сократит финансирование Киева, поэтому период до окончания срока президентства Джо Байдена является «последним шансом» для военной поддержки Украины, считает издание.

Помимо этого, журналисты отметили, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года, а по некоторым данным — до пяти лет. «Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведывательными данными, конфликт продлится как минимум еще два года», — говорится в материале.

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Также сообщается, что в минувшую среду, 17 января, Джо Байден провел встречу с законодателями палаты представителей и сената в Белом доме, чтобы пояснить, что именно «поставлено на карту для Украины». Он указал, что в случае эскалации конфликта на территории стран НАТО, его жертвами станут и американские военные.

Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон при поддержке других республиканцев указал, что продолжение финансирования Украины рискует превратить ее в «трясину для США, подобную их двухдесятилетней войне в Афганистане».

«Мы не можем тратить миллиарды долларов без четко сформулированной стратегии, и я снова сказал президенту: «Сэр, вы должны сформулировать, в чем заключается стратегия. Каков финал?» — рассказал политик в интервью телеканалу.

Демократ Майк Куигли поделился с журналистами мнением, что одной из основных причин, почему республиканцы действительно не готовы согласовать новый пакет финансирования, является их желание «не обидеть кандидата Трампа и его сторонников».

«Трамп уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в первый день его президентства, а это значит, что Владимир Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше», — считает Куигли.

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Ранее, 7 января, Майк Джонсон также высказывался, что «администрация президента Байдена не говорит с американцами начистоту». Кроме того, он указал на необходимость прозрачности отчетов о расходах «драгоценных средств американских налогоплательщиков».

1 января президент России сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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