В ТПП РФ оценили предложения по проверке подлинности украшений в магазинах

Главное в проекте постановления правительства с предложениями по проверке украшений — размещение на информационных материалах магазинов двух QR-кодов, рассказали «Известиям» 19 января в комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням.

«Главное — это наличие на информационных материалах торговых точек двух QR-кодов: для проверки покупателем наличия у юрлица или ИП, осуществляющего розничную торговлю, личного кабинета в ГИИС ДМДК и отражает ли он операции в ГИИС; и для отправки покупателем обращения в Федеральную пробирную палату», — объяснили в ТПП РФ.

При этом там обратили внимание на то, что практически вся содержащаяся на странице сайта по ссылке в QR-коде полезная для покупателя информация есть на бирке, скрепленной с изделием.

«Снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю ювелирными изделиями представляется более эффективным. Внедрение ГИИС ДМДК, обслуживание требований Росфинмониторинга плюс запрет на применение специальных налоговых режимов в ювелирной сфере повлекли за собой очень существенные затраты бизнеса, которые, естественно, были отнесены на стоимость ювелирных изделий», — отметили в ТПП РФ, комментируя предложенные изменения.

Кроме того, эксперты выразили мнение, что всю необходимую информацию об изделиях можно размещать на обычных листках и предоставлять покупателям по запросу, необязательно использовать стенды.

Ранее в этот день сообщалось, что власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Так, согласно сопроводительным документам к проекту постановления правительства, предлагается доводить информацию до потребителя в магазинах в наглядной и доступной форме. Так, торговые точки могут обязать устанавливать стенд для проверки подлинности изделий. На нем среди данных должно быть, например, изображение государственного пробирного клейма, а также QR-код, ведущий на сайт Федеральной пробирной палаты.

В пресс-службе Федеральной пробирной палаты «Известиям» рассказали, что изменения в первую очередь направлены на защиту прав потребителей. Каждый покупатель ювелирного изделия через государственную инфосистему сможет в режиме реального времени подтвердить все характеристики конкретного изделия, определить его статус, добавили там.