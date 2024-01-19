Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против РФ, которые хочет принять к 24 февраля

Евросоюз (ЕС) начал обсуждать 13-й пакет санкций против РФ, который может включать в себя новые торговые ограничения, а также расширение санкционных списков. Об этом в пятницу, 19 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, рестрикции могут принять к 24 февраля.

Меры из нового пакета могут коснуться усиления торговых ограничений, дальнейших листингов, а также способности РФ обходить ограничения и через третьи страны, и через компании внутри ЕС.

По данным агентства, санкции обсуждались в среду, 17 января, на встрече послов блока. Соглашение по 13-му пакету санкций пройдет непросто, так как по предыдущему переговоры длились в течение нескольких недель, добавили в публикации.

Кроме того, в материале отмечается, что продолжаются и дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины. Так, некоторые члены ЕС «хотят обновить действующий механизм финансирования», известный как Европейский фонд мира (EPF). Этот фонд оказывает компенсацию за оружие, поставленное Киеву.

12-й пакет санкций был утвержден ЕС 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Также введен запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций является санкционным безумием. Говоря об ограничениях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.