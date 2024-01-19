В Минобороны сообщили число сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

За неделю 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 19 января.

«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий, из них 14 человек на южнодонецком направлении», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, там же было ликвидировано и ранено до 965 украинских боевиков и уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

За неделю авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть тактических ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу JDAM, 11 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», 62 снаряда систем HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

Помимо этого, войска РФ с 13 по 19 января нанесли 17 высокоточных ударов, в том числе комплексами «Кинжал», по местам дислокации ВСУ, в том числе иностранных наемников, и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Также отмечалось, что на донецком направлении потери украинской армии составили до 1880 военных убитыми и ранеными.

Ранее, 17 января, Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли накануне высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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