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СК: глава узбекского землячества Баратов не признал вину в возбуждении вражды

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Глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов, подозреваемый в возбуждении ненависти либо вражды после поста в Сети об участниках спецоперации, не признал свою вину. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает главное управление Следственного комитета России по Москве.

Суд арестовал Баратова. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.

«Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале.

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В декабре 2023 года Баратов совместно с другими лицами опубликовали в Сети пост с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с подписью, которая унижала достоинство группы граждан России, в том числе участников специальной военной операции.

18 января СК возбудил дело об экстремизме по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. Баратова подозревают в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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