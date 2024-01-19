СК: глава узбекского землячества Баратов не признал вину в возбуждении вражды

Глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов, подозреваемый в возбуждении ненависти либо вражды после поста в Сети об участниках спецоперации, не признал свою вину. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает главное управление Следственного комитета России по Москве.

Суд арестовал Баратова. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.

«Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале.

В декабре 2023 года Баратов совместно с другими лицами опубликовали в Сети пост с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с подписью, которая унижала достоинство группы граждан России, в том числе участников специальной военной операции.

18 января СК возбудил дело об экстремизме по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. Баратова подозревают в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).