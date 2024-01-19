На трассе М-7 «Волга» в Татарстане произошло семь ДТП с 20 машинами
Семь ДТП произошло на трассе М-7 «Волга» в Татарстане утром 19 января. Об этом в этот день сообщило МВД по республике в своем Telegram.
Аварии произошли в период с 07:15 по 09:00 мск на 858-м км автодороги на территории Пестречинского района.
Всего повреждения получили 20 автомобилей. Один человек пострадал, его госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Ранее в этот день в Татарстане полностью перекрыли движение на трассе М-12 «Восток» для всех водителей из-за сложных погодных условий и плохой видимости. До утра 21 января на автодороге ожидается снегопад.
17 января «Автодор» сообщал, что из-за сильного снегопада с ветром было перекрыто движение по трассе М-12 от Канаша до Шали. Вечером того же дня движение на участке 684–836-го км открыли в обоих направлениях.